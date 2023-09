25-jarige jongen doodgeschoten

De 25-jarige Tahyr Rashied Jansen is zaterdag doodgeschoten. Het slachtoffer werd met schotwonden in zijn borstkas bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis afgezet. Hij verkeerde in kritieke toestand en overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie. Een 18-jarig meisje is aangehouden op verdenking van doodslag, moord met voorbedachten rade of medeplichtigheid. Zij was bij het slachtoffer toen hij bij het CMC werd achtergelaten. Ze zit nu vast in afwachting van meer onderzoek. Gisteren heeft de politie het voertuig waarin het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht in beslag genomen.