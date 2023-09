Soaw krijgt steun van kenniscentrum bij armoedebestrijding

Het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag gaat het ministerie van Soaw bijstaan. Het is de bedoeling dat het kenniscentrum helpt bij armoedebestrijding op Curaçao. Inzicht in het economisch gedrag van burgers is daarbij belangrijk. Minister Larmonie-Cecilia heeft het kenniscentrum dat verbonden is aan de Universiteit van Leiden bezocht. Het instituut zet zich in om keuzes te bevorderen die het welzijn van mens en maatschappij vergroten. Zo geeft het kenniscentrum advies en trainingen over het toepassen van gedragsinzichten op allerlei mogelijke terreinen. Daarmee kunnen ambtenaren inzichten uit de psychologie in de praktijk en bij de ontwikkeling van nieuw beleid inzetten. Op de foto minister Ruthmilda Larmonie – Cecilia met prof. dr. Wilco van Dijk en drs. Olaf Simonse van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.