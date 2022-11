Kustwacht en Politie onderscheppen 22 balen drugs

De Kustwacht in het Caribisch gebied heeft vanmiddag bekend gemaakt dat ze afgelopen zondag 22 drugspakketten met in totaal 713 kilo drugs, waarvan 43 kilo marihuana en 670 kilo cocaïne in beslag hebben genomen. De balen drugs lagen deels in de ‘mondi’ en deels in het water. Dichtbij de vindplaats vond de Kustwacht een gezonken boot die vermoedelijk voor het drugstransport was gebruikt. De politie heeft de drugspakketten in beslag genomen en heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs is inmiddels vernietigd.

De Kustwacht laat verder weten de komende periode haar controles te intensiveren tegen drugstransport, illegale migratie, mensenhandel en vuurwapensmokkel. Burgers die verdachte of gevaarlijke situaties op zee zien, kunnen de Kustwacht dag en nacht bellen via nummer 913 of via whatsapp 510 0913.