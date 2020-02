Kustwacht haalt banden met Colombia aan

De Kustwacht gaat nauwer samenwerken met Colombia. In 2015 werd al een Memorandum of Understanding getekend tussen de Marine Inlichtingendienst van Colombia en de Kustwacht Caribisch Gebied en nu is beter afgestemd hoe de samenwerking in de praktijk moet worden. Het gaat vooral om het uitwisselen van informatie om drugssmokkel tegen te gaan.

De samenwerking met Colombia is nodig, omdat de VS zich steeds meer terugtrekt uit het Caribisch Gebied op het gebied van drugsbestrijding.