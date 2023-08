Kustwacht onderschept 550 kilo cocaïne

De Kustwacht heeft gisteren een grote hoeveelheid drugs onderschept. Het gaat om zo’n 550 kilo cocaïne. Het marineschip zijner majesteit Groningen signaleerde ten zuidoosten van Curaçao een verdacht vaartuig. De opvarenden negeerden eerst het stopteken van defensie, maar later lukte het de Kustwacht om de verdachten aan te houden. In totaal zijn zes personen gearresteerd. Omdat de go-fast best ver van de kust bevond, is besloten om het vaartuig te laten zinken.

Meer over cocaine defensie go-fast Groningen kustwacht