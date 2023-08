Extra geld naar gevangenis

De minister van Justitie is gezwicht voor het eisenpakket van de gevangenbewaarders. Uit protest legde het personeel het werk neer. Minister Hato heeft gisteren toegezegd om te zullen investeren in meer materiaal voor het personeel. Zo worden de kapotte stoelen in de SDKK-gevangenis vervangen. Ook is de minister akkoord gegaan met de aanschaf van vier nieuwe wagens en investeringen in het intercomsysteem. Begin volgend jaar krijgen de gevangenbewaarders ook nieuwe portofoons.