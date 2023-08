De politie heeft afgelopen week hard opgetreden tegen foutparkeerders in Punda. In totaal hebben 46 auto’s een wielklem gekregen. Ook heeft de politie 53 boetes uitgedeeld. De controles vinden vooral plaats in de Kuiperstaat, Gomezplein en omgeving en worden de komende periode voortgezet.

Meer over foutparkeerders parkeercontroles politie punda wielklemmen