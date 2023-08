Kousa Promé tegen invoering Engels als instructietaal

Kousa Promé is tegen de invoering van het Engels als instructietaal op het Sint Antonius College. Volgens de politieke beweging van René Rosalia is dit besluit in strijd met de rechten van het kind. In internationale kinderrechtenverdragen is vastgelegd dat kinderen het recht hebben om in hun moedertaal te leren. Bovendien wijzen verschillende wetenschappelijke studies uit dat leerlingen beter gedijen wanneer ze in hun moedertaal onderwijs krijgen. Bovendien zouden ze daardoor gemakkelijker een tweede taal onder de knie krijgen. Sint Antonius is dit schooljaar begonnen met Engelstalige kleuterklassen. Het curriculum op de katholieke school is gefinancierd door het Amerikaanse consulaat. Doel is meer kinderen toegang geven tot kwalitatief goed onderwijs in het Engels.