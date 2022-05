Kustwacht onderschept minder drugs

De Kustwacht heeft vorig jaar een stuk minder drugs onderschept dan in 2020. Dit blijkt uit het jaarverslag 2021. Ook werden minder migranten op zee aangehouden en werden minder illegale vuurwapens onderschept. In totaal werd bijna 2700 kilo cocaïne en 557 kilo marihuana in beslag genomen. In 2020 was de totale vangst ruim 5800 kilo. De Kustwacht denkt dat dit de naweeën zijn van de coronapandemie. Er werd minder naar Curaçao gevaren. Ook binnen de Kustwacht was er sprake van een lagere inzetbaarheid. Bovendien beschikte de organisatie de eerste vier maanden van 2021 niet over een stationsschip. Het schip was voor reparatie naar Nederland vertrokken.