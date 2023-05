Kustwacht onderschept recordhoeveelheid drugs in een jaar

De Kustwacht onderschepte vorig jaar met verschillende partners bijna 35 ton aan drugs. Nog nooit werd in de regio in 1 jaar tijd zoveel smokkelwaar van de markt gehaald. Een verbeterde informatiepositie is hier een belangrijke oorzaak van. Dat staat in het jaarverslag, dat Defensieminister Ollongren woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Vorig jaar werd ruim 29 duizend kilo cocaïne onderschept. Daarnaast is in dezelfde periode nog eens zo’n 5 duizend kilo marihuana buitgemaakt. Dat deed de Kustwacht samen met onder meer de US Coast Guard en mede dankzij de inzet van het stationsschip van Defensie.