Kustwacht redt twee opvarenden

De kustwacht heeft gisteravond twee opvarenden in veiligheid gebracht, die in de buurt van St. Jorisbaai in de problemen waren gekomen. De bemanningsleden van de boot ‘Despensami’ hadden de politie gemeld dat de zee heel ruw was en dat er problemen waren met de motor van hun vaartuig. Zij dreven in de richting van de kust en konden tegen de rotsen slaan. Het kustwachtvliegtuig Dash is daarop ingezet en die heeft kort daarna de resten van het vaartuig gevonden. Daarna werden twee mannen met zwemvesten aan in het water gespot. Ze zijn uit het water gehesen en naar het Kustwacht Steunpunt Hato gebracht. De twee verkeerden in goede gezondheid en hadden geen medische assistentie nodig.