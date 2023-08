Kustwacht voert extra controles uit

De Kustwacht gaat de komende tijd extra controles op zee uitvoeren. Deze controles zijn met name gericht op scheepsdocumenten en veiligheidsmiddelen aan boord van vaartuigen. De afgelopen weekenden heeft de Kustwacht al twaalf boetes uitgedeeld. Ook is er een waterscooter in beslag genomen. De meeste controles gebeuren bij de populairste baaien en stranden aan het oosten en westen van het eiland. De patrouilles worden in samenwerking met de Havenveiligheidsinspectie en de politie verricht.

