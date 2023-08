Selikor zet afval om in waarde

‘Transforming waste to value’ is het nieuwe project van vuilophaalbedrijf Selikor. De overheidsstichting gaat zich inzetten voor een duurzaam afvalbeheer. Met dat doel is gisteren het project gelanceerd dat door de EU wordt gefinancierd. Afval vormt een probleem voor Curaçao. Vooral wanneer het niet goed wordt beheerd en vaak eindigt als zwerfafval op straat of in zee en langs de kust. Daarnaast is het bekend dat landfill Malpais binnen 10 jaar vol zal zijn. Het adviesbureau Eco Vision zal een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor een duurzaam afvalbeheer.