Laagbegaafde vrouw riskeert celstraf voor drugssmokkel

Het OM in België heeft 36 maanden celstraf geëist voor drugssmokkel vanuit Curaçao. Een Nederlandse vrouw werd betrapt met zeven bolletjes cocaïne, goed voor zo’n 100 gram. De vrouw was op 16 september geland op Brussels Airport, met een vlucht vanuit Curaçao. Volgens haar advocaat had een criminele organisatie misbruik gemaakt van haar goedgelovigheid en beïnvloedbaarheid. De vrouw blijkt in Nederland onder bewindvoering te staan en is volgens haar bewindvoerder zwakbegaafd, met een IQ van minder dan 60. Uitspraak is op 17 april.