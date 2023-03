De politietop heeft een voorstel ingediend om de overwerkuren binnen het korps te verlagen. Het KPC wil de kosten met 6 miljoen naar beneden brengen. Vorig jaar was het korps 18 miljoen kwijt aan overtime. Veel agenten draaien dubbele diensten. Om de begroting binnen de perken te houden moet het ministerie van Justitie flink snijden in de kosten. De politietop en de vakbonden gaan de komende periode in overleg om dit te realiseren.

