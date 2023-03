MAN-fractie wil belastingverlaging voor middenklasse

De MAN-fractie in de Staten vindt dat de middenklasse nu aan de beurt is. Gisteren werd in het parlement het plan van de regering behandeld om de winstbelasting te verlagen naar 15 procent. De oppositiefractie hoopt nu dat er ook maatregelen worden getroffen om de middenklasse te verlichten. De partij stelt voor om de loonbelasting te verlagen en om iets aan de ozb-tarieven te doen. Zo houden gezinnen aan de einde van de maand meer geld over.

