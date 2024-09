‘Laat Aruba en Curaçao rol spelen in Nederlandse Defensie-industrie’

Het Nederlandse Eerste Kamerlid Boris Dittrich is met een voorstel gekomen om Aruba en Curaçao een rol te laten spelen in de Nederlandse defensie-industriepolitiek. Tijdens een overleg met minister van Defensie Ruben Brekelmans in de Senaat kwam Dittrich met de vraag of een deel van de vervaardiging van wapens en munitie daar kan worden gedaan. Aruba en Curaçao kunnen opdrachten van Defensie krijgen of locaties beschikbaar stellen. De minister op zijn beurt noemde het een interessante gedachte om mogelijkheden verder uit te zoeken.

De website Dossier Koninkrijksrelaties schrijft er over. Het overleg van de Senaatcommissie werd vandaag gehouden. De minister van Defensie verwees naar de ‘dreiging van turbulentie’ door Venezuela en benadrukte de verplichting die Defensie heeft tegenover de Caribische delen van het Koninkrijk.