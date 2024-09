7 Miljoen voor 3 nieuwe brandweerwagens

Jair Tromp, de brandweercommandant van Curaçao, heeft gisteren een document voor de openbare aanbesteding van drie bluswagens overhandigd aan minister van Justitie, Shalten Hato. Hiermee kan het traject voor de aanschaf van drie gloednieuwe brandweerwagens worden gestart. Er is volgens de minister bijna 7 miljoen beschikbaar gesteld zodat de organisatie al het materiaal kan verkrijgen dat ze nodig hebben. Nog niet is duidelijk wanneer de wagens naar ons eiland komen.

Ook is er net een zeer kortlopende openbare aanbesteding afgerond voor een “Dekkingsplan.” Het Dekkingsplan is een onderzoek dat uitgevoerd moet worden om de beste locatie voor brandweerkazernes op Curaçao te bepalen, en om te onderzoeken waar de huidige kazernes zich bevinden. Het Dekkingsplan moet aangeven waar en hoeveel kazernes er nodig zijn en hoe deze uitgerust moeten worden met materiaal en personeel. Dit maakt deel uit van de modernisering van het brandweerkorps, aldus de minister. Het onderzoek ligt in handen van experts.