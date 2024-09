Minister waarschuwt voor vervalste medicijnen

Minister Javier Silvania van Financiën en Gezondheid heeft onlangs een toespraak gehouden tijdens de 17e Internationale Conferentie over Intellectuele Eigendomscriminaliteit. Daarbij heeft hij gewaarschuwd voor IP-criminaliteit in de medische sector. De verspreiding van vervalste medicijnen en medische apparaten vormt volgens hem een directe en gevaarlijke bedreiging voor onze gemeenschap. Dit is volgens hem niet alleen een kwestie van financiële verliezen; het kan een kwestie zijn van leven of dood, aldus Silvania. Hij roept op tot meer samenwerking.

De minister gaf aan dat voor kleine landen zoals Curaçao de toename van vervalste producten en met IP-gerelateerde criminaliteit een grote uitdaging vormt. “Onze douanebeambten staan onder grote druk in hun werk vanwege de hoeveelheid goederen die onze havens passeert. Een bijzonder zorgwekkende trend is de toename van IP-criminaliteit in de medische sector. Om dit probleem aan te pakken, is het noodzakelijk om een sterke samenwerking op te zetten tussen de Douane, de Gezondheidsinspectie en andere lokale instanties om te voorkomen dat deze gevaarlijke producten onze burgers bereiken.”