MAN-fractie wil snel openbare vergadering over HAP

De fractie van de MAN vraagt om een spoedvergadering over de Huisartsenpost. Volgens de politieke partij zijn er al lang aanhoudende klachten over de behandeling die mensen daar krijgen. Het doel van de post moet volgens MAN zijn om voortdurend een huisarts toegankelijk te hebben. Maar er zijn volgens de partij sterke aanwijzingen dat in plaats van hulp, ‘de inwoners van Curaçao in een afgrond van verwaarlozing worden geduwd’. Daarom vraagt de MAN, samen met de PNP, een openbare vergadering aan.

Daarbij moet antwoord komen op de vragen: Is er voldoende gekwalificeerd personeel? Is de benodigde medische apparatuur aanwezig? Hoe verloopt de samenwerking tussen HAP en CMC? Worden alle medische protocollen nageleefd? Hoe wordt het volk geïnformeerd? Is het waar dat ernstig zieke mensen eerst een stortvloed van administratieve vragen moeten beantwoorden voordat ze hulp krijgen?