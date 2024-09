CBCS: ‘Bedrijven hebben niet voldoende aandacht voor klimaatrisico’s’

De meeste financiële instellingen in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten zijn zich bewust van klimaatrisico’s. Desondanks is er niet voldoende aandacht voor de gevolgen die bijvoorbeeld orkanen of overstromingen kunnen hebben op ondernemingen. Bij zo’n driekwart van de deelnemers van een klimaatrisico-enquête staan deze onderwerpen laag tot middelmatig laag op hun agenda. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten over een gisteren gepubliceerd rapport. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over.

Volgens de rapportopstellers Paloma Abbad and Gavin Ooft noemden alle respondenten orkanen en overstromingen als de belangrijkste klimaatgerelateerde risico’s voor de financiële sector. De kwetsbaarheid van de monetaire unie voor extreme klimaatgebeurtenissen werd duidelijk zichtbaar in 2017, toen orkanen Irma en Maria Sint Maarten verwoestten. Hierdoor steeg de verliesratio van verzekeraars aanzienlijk tussen 2017 en 2019.