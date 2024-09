Ruim 850 leerlingen doen mee aan Maritieme Dagen van CPA

De Maritieme Dagen van Curaçao Ports Authority zijn gisteren begonnen en duren tot donderdag. Tijdens deze dagen zullen meer dan 850 leerlingen de haven bezoeken. Daarbij krijgen ze presentaties van instanties die betrokken zijn bij de maritieme sector. In totaal acht scholen uit het secundair onderwijs nemen deel aan de activiteiten. De bedoeling is dat leerlingen meer inzicht krijgen in de haven en de maritieme wereld, die alle twee heel belangrijk zijn voor Curaçao.

De organisaties die deelnemen aan de Maritieme Dagen van CPA zijn de Kustwacht Caribisch Gebied, Carmabi, Caribbean Sea Divers, Curaçao Pilots Organization, Kompania di Tou Kòrsou, Fundashon Kuido di Ambulans Kòrsou, Curoil, Meteorologische Dienst Curaçao, Damen en Uniek Curaçao.