Zeven jaar na orkaan Irma: Alle beschadigde scholen op Sint-Maarten zijn opgeknapt

Zeven jaar nadat orkaan Irma in 2017 enorme verwoestingen aanrichtte op Sint-Maarten zijn alle 19 scholen opgeknapt die daardoor beschadigd raakten. Dat is dinsdag bekend gemaakt. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd door het Nationaal Herstelprogramma Bureau dat werd bekostigd door de Nederlandse overheid. Den Haag stelde na de verwoesting door de orkaan geld beschikbaar voor de opbouw van het eiland. Pas in 2020 werden de scholen technisch beoordeeld, in 2021 begonnen de werkzaamheden.

De herstelwerkzaamheden aan de scholen omvatten structurele versterkingen, dakreparaties, elektrische werkzaamheden en het installeren van orkaanluiken. Nederland heeft na de storm 500 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de Wereldbank voor wederopbouw. Vanuit Sint-Maarten is meerdere keren geklaagd over de stroperige en bureaucratische werkwijze van de Wereldbank, waardoor financiering van projecten vaak lang op zich liet wachten.