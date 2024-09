Amnesty op bezoek bij waarnemend gouverneur, gesprek over mensenrechten

Een delegatie van mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft gisteren een bezoek gebracht aan waarnemend gouverneur van Curaçao, Michèle Russel-Capriles. Zij heeft met de directeur van Amnesty International Nederland, Dagmar Oudshoorn en onderzoeker Tamara de Paula, gesproken. Daarbij ging het onder meer over de situatie op Curaçao voor wat betreft de mensenrechten. Amnesty heeft in de afgelopen jaren meerdere kritische rapporten gepubliceerd over de opvang van Venezolanen. Volgens de organisatie schendt justitie op het eiland de rechten van vluchtelingen.

In de afgelopen periode is het aantal ongedocumenteerde personen op ons eiland, maar bijvoorbeeld ook op Aruba, fors toegenomen. De verwachting is dat Amnesty binnenkort een nieuw rapport zal publiceren.