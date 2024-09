Minister laat ook tandartsen uit de regio toe

Minister van Gezondheid, Javier Silvania, heeft 23 tandartsen beëdigd die hun studie hebben afgerond in Colombia, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica. Hiermee hebben ze toestemming om hun beroep op ons eiland uit te oefenen Jarenlang konden tandartsen die hun studie in de regio, maar niet in Nederland hadden voltooid, hun beroep niet uitoefenen op het eiland. Volgens het ministerie was dat het gevolg van een verouderde wet uit 1930, die alleen het Nederlandse diploma erkende binnen tandheelkunde. Silvania zegt blij te zijn dat die situatie is doorbroken.

Met de beëdiging van deze 23 tandartsen opent Curaçao een nieuw hoofdstuk in de tandheelkundige zorg, zo laat Silvania weten. Deze ontwikkeling is volgens hem ‘slechts de eerste stap in een breder streven om het niveau van de medische dienstverlening op het eiland te diversifiëren en te verhogen’. De focus ligt hierbij specifiek op het bijdragen van de nieuwe tandartsen.