Sint Maarten: Verpleger veroordeeld tot 4 jaar cel voor seksueel misbruik patiënten

Een mannelijke verpleger is vandaag op Sint Maarten veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van drie vrouwelijke patiënten die onder zijn zorg vielen. De rechtbank veroordeelde hem voor seksuele aanrandingen die plaatsvonden tussen juli 2022 en april 2024. De veroordeelde is voor negen jaar uitgesloten van het werken als verpleger of een andere baan in de gezondheidszorg. Een van zijn slachtoffers kreeg een schadevergoeding van ruim tienduizend gulden voor het trauma dat door de aanranding werd veroorzaakt.

Het Openbaar Ministerie van Sint Maarten verklaarde dat deze zaak ‘de strikte houding van het rechtssysteem benadrukt tegenover misdrijven begaan tegen de meest kwetsbaren in de samenleving’. Alleen op die manier kan de integriteit van de gezondheidszorgsector worden gehandhaafd, zo stelt het OM.