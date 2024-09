Winkeliers in Saliña maken zich zorgen over hoge waterstand riool

Winkeliers in Saliña maken zich grote zorgen over de situatie met het riool in de Kaya Max F. Henriquez. Het niveau van het water is al tot aan de rand gestegen en begint bijna over te stromen. Met een regenbui zal het gebied waarschijnlijk overstromen. Dit probleem speelt al geruime tijd. Er is al een tijdje geleden een oproep gedaan aan de betrokken instanties om een oplossing te vinden. Maar dit is nooit gerealiseerd.

De winkeliers doen vandaag in de Extra opnieuw een dringend beroep op de betrokken instanties om dit probleem aan te pakken, om een hygiënische ramp te voorkomen als het hard gaat regenen.