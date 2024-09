Meteo kondigt code geel af voor vandaag en morgen

De meteorologische dienst heeft opnieuw een code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt nu voor dinsdag en woensdag. Voor die dagen wordt een maximumtemperatuur verwacht van 34 graden Celsius en een minimumtemperatuur van 28 graden. Omdat het weer ‘s nachts nauwelijks afkoelt blijft er sprake van een extra warm gevoel dat lang blijft aanhouden, vooral in de middaguren. Volgens de weerdienst zal ook in de komende 24 uur een warme en droge luchtsoort over ons gebied heen trekken. Hierdoor blijft het benauwde weer voortduren. Tegelijkertijd neemt vanaf woensdag de kans op een bui toe.