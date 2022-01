Laatste dag Time Out

Vandaag is de laatste dag van de Time Out-periode. Die ging op 7 januari in voor een periode van 10 dagen. In deze periode zouden we het rustiger aan moeten doen zodat de omikron-variant van het virus zou afremmen. Premier Pisas refereerde daarvoor naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Die houdt 10 dagen aan voor besmette mensen om uit isolatie te gaan. Het is nog niet duidelijk of de huidige maatregelen worden aangepast. Volgens het Antilliaans Dagblad komt er vanmiddag weer een persconferentie.