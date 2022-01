Minder mensen met positieve test

Het dagelijkse aantal nieuwe positieve tests lijkt te dalen. Gisteren hadden 339 mensen een positieve testuitslag. Zaterdag waren dat nog 543. Dit cijfer moest naar beneden worden bijgesteld omdat een aantal tests twee keer geteld waren. Voor het weekend lagen de cijfers rond de duizend nieuwe besmettingen per dag. Van een daling is nog geen sprake in het CMC: daar liggen 47 covidpatiƫnten liggen in het ziekenhuis, waarvan 13 op de intensive care. 4 mensen zijn het afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van het virus. Daarmee is de grens van 200 gepasseerd. Sinds het begin van de pandemie zijn er in totaal 206 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

