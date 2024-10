Laboratorium treft zware geneesmiddelen aan in seksuele boosters

In verschillende supplementen die als natuurlijke pijnbestrijder of als seksuele booster worden verkocht, is de aanwezigheid van zware geneesmiddelen aangetroffen. Het gaat om onder meer diclofenac en tadalafil, maar ook steroiden. Dat blijkt uit een screening door het ADC-laboratorium. De Amigoe schrijft er vandaag over. Het gaat om tien verschillende supplementen, waaronder Gaf Plus, Ultra Dolk en Vitafer-L. De Inspectie Geneesmiddelen heeft een lijst van zendingen met lotnummers en vervaldata naar apothekers gestuurd. Als producten van deze lijst nog in de schappen liggen, moeten ze daar direct uit gehaald worden, zo meldt de Inspectie.

In de brief van de Inspectie wordt aan apothekers verzocht om te rapporteren of zij andere producten hebben die als supplementen tegen pijn of als seksuele boosters worden verkocht. De geneesmiddelen die in de producten zijn aangetroffen, zijn normaal gesproken alleen op doktersrecept verkrijgbaar, zo schrijft de Amigoe.