KNMI ontwikkelt nieuwe klimaatscenario’s voor Suriname

Het KNMI heeft nieuwe klimaatscenario’s ontwikkeld voor Suriname. Deze scenario’s geven een beter beeld van hoe Suriname geraakt zal worden door klimaatverandering en helpen het land om zich voor te bereiden op de gevolgen. Dat laat de meteorologische dienst van Nederland vandaag weten. Uit de klimaatscenario’s blijkt dat de temperatuur in Suriname de komende jaren zal stijgen. Deze toename van temperatuur kan grote gevolgen hebben voor de natuur, landbouw en de gezondheid van de bevolking. Tegelijkertijd zal de neerslag afnemen in de komende decennia.

De nieuwe klimaatscenario’s zijn ontwikkeld in samenwerking met de Meteodienst in Suriname. Dit onderzoek is belangrijk om Suriname te helpen bij het plannen van infrastructuur en natuurbehoud. De klimaatscenario’s helpen niet alleen bij het plannen voor de lange termijn, maar geven ook handvatten voor het nemen van maatregelen op korte termijn. Hierdoor kan Suriname zich beter voorbereiden op een veranderend klimaat, zo laat de KNMI weten.