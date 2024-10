MAN wil dat Silvania zich meer richt op degelijk financieel beheer

De fractie van de MAN in de Staten dringt er bij minister van Financiën Javier Silvania op aan om zich te richten op degelijk financieel beheer en effectieve controle op de uitgaven. De oppositiepartij vindt dat Silvania te veel bezig is om met geld van het volk te strooien om op die manier sympathie en stemmen te winnen. Ook roept de MAN de minister op om zo snel mogelijk de wet van een eigen ‘begrotingskamer’ te behandelen in een openbare vergadering. Dat staat vandaag te lezen in de Amigoe.

Daarmee reageert de oppositiepartij op een kritisch rapport van de evaluatiecommissie van de Rijkswet financieel toezicht. De commissie heeft geconcludeerd dat het land Curaçao niet voldoet aan de normen voor duurzaam financieel beheer en begrotingsdiscipline. MAN wil Silvania oproepen dit rapport serieus te nemen.