Lagere economische groei in 2023

2023 was een uitdagend jaar. Dat zegt de centrale bank topman Richard Doornbosch in een nieuw rapport. De economie groeide minder hard vergeleken met vorig jaar. In 2022 was er nog sprake van een economische groei van 7,9 procent. Dit is gedaald naar 4,1 procent dit jaar. De economie heeft nog steeds last van de gevolgen van de pandemie. De oorlog in Oekraïne, de verhoogde geopolitieke spanningen en de maatregelen om de inflatie in toom te houden hebben ook invloed gehad. Desondanks heeft het toerisme bijgedragen aan de groeicijfers. Zowel het verblijfstoerisme als het cruisetoerisme presteerden iets beter dan verwacht. Ook waren de particuliere investeringen, overheidsuitgaven en export de drijvende krachten achter de groei in 2023.