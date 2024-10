Landsrecherche al begonnen met onafhankelijk onderzoek naar dood Colombiaanse

De Landsrecherche is begonnen aan een onafhankelijk onderzoek naar de dood van een Colombiaanse vrouw op luchthaven Hato op 2 oktober. Dat staat los van een intern onderzoek door het Korps Politie Curaçao. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Leana Carbonell Alvarado overleed onder mogelijk verdachte omstandigheden, terwijl zij onder toezicht stond van de autoriteiten op Curaçao. De vrouw was naar Nederland gevlogen, waar hij de toegang was verwijderd. Tijdens haar vlucht onder begeleiding naar Colombia overleed ze op luchthaven Hato.

Statenlid Gwendel Mercelina zegt dat de situatie ‘serieuze vragen oproept over de procedures en het optreden van de betrokken departementen, mogelijke schendingen van mensenrechten, en de mogelijke gevolgen voor de inspanningen van Curaçao om hoger te scoren op de “Tier 2 Watch List” van het Trafficking in Persons (TIP) Report van de Verenigde Staten (VS)’. Hij had om een Vragenuur gevraagd, maar de minister van Justitie verwijst naar de twee onderzoeken die nu gaande zijn.