Staatssecretaris is ‘geschokken van de armoede’ op de Caribische eilanden

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó is ‘heel erg geschrokken’ van de armoede op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat zei de staatssecretaris gisteravond tijdens een kennismakingsgesprek met de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Hij wil tijdens zijn ambsperiode ervoor zorgen dat het leven van de bewoners beter wordt. Volgens hem moet er meer worden geïnvesteerd in landbouw op de eilanden, daardoor zullen de prijzen in de supermarkten volgens hem dalen.

Hij gaf verder aan dat hij tijdens zijn bezoeken aan de eilanden heel veel klachten van ondernemers heeft gekregen over de verhoging van het minimumloon. Verder benadrukt hij zijn drie hoofddoelen: deugdelijk bestuur, solide financieel beleid en zelfredzaamheid, zo schrijft de website Dossier Koninkrijksrelaties.