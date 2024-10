Voorstel Raad van State: Stemrecht voor 2e Kamer voor inwoners Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten die de Nederlandse nationaliteit hebben, zouden actief kiesrecht moeten krijgen voor de Tweede Kamer. Dat schrijft de Raad van State in een zogenaamd ‘spontaan advies’ naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van het Statuut, dat in 1954 werd ondertekend en nog steeds geldt als basis voor de samenwerking binnen het Koninkrijk. Door actief kiesrecht in te voeren voor de bewoners van de CAS-landen kan ‘het gevoel van gelijkwaardigheid’ worden vergroot, aldus de Raad.

Volgens het rapport kan het kiesrecht leiden tot meer onderling begrip tussen de landen en een betere basis voor samenwerking. In een advies in het rapport doet de Raad een suggestie voor twee uitgangspunten voor de toekomst van het Koninkrijk: ‘Constructieve samenwerking en onderlinge bijstand’ en ‘bijdragen aan evenwichtiger verhoudingen en wederzijds begrip’.

FOTO: Vice-president van de Raad van State, Thom de Graaf, biedt een exemplaar van het spontaan advies aan minister-president Dick Schoof aan