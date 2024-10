Dick Advocaat: ‘Naar Gold Cup gaan zou prachtig zijn’

Bondscoach Dick Advocaat is positief over de uitgangspositie van Curaçao. “Als we hier in november twee keer winnen gaan we naar de Gold Cup. Dat zou prachtig zijn”, aldus Advocaat na afloop van de wedstrijd tegen Grenada. Curaçao won afgelopen maandag met 1-0 voor de CONCACAF Nations League. Koploper in poule B, Saint Lucia verloor met 0-4 tegen Saint Martin. Als Curaçao in november twee thuiswedstrijden wint, verzekert het land zich van plaatsing voor de Gold Cup, komende zomer in de Verenigde Staten.

“We waren na de eerste 0-0 tegen Grenada (vorige week vrijdag) behoorlijk ontgoocheld met z’n allen”, reageerde Advocaat. “Maar in de tweede wedstrijd hebben we een prima eerste helft gespeeld en veel kansen gecreëerd. De 1-0 winst was erg belangrijk. ‘s Avonds in het hotel zagen we hoe koploper Saint Lucia verloor.” Daarna keerde het geloof terug bij het Curaçaose team, aldus de bondscoach.