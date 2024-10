Leden van vakbonden scharen zich achter akkoord

De leden van de ambtenarenvakbonden ABVO, STrAF en SAP hebben zich geschaard achter het principe-akkoord dat de bonden met regering zijn overeengekomen. Eerder hadden de bonden al een akkoord bereikt met de overheid, maar die moest nog wel aan de leden worden voorgelegd. Dat is gisteren en vandaag gebeurd. Het lijkt er op dat de meeste leden zich in de overeenkomst kunnen vinden. Daarmee kan de kortingswet worden ingetrokken. In totaal moeten de leden worden gehoord van vijf verschillende vakbonden.

De kortingswet heeft betrekking op de korting van 12.5% op de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de publieke sector. In de overleggen over de intrekking per 1 januari 2024 is ook afgesproken dat ambtenaren en personeel van bijzondere scholen begin 2025 voor ruim 42 miljoen aan betalingen in aanmerking komen.