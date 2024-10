Curaçao verwelkomde iets minder dan 50.000 verblijfstoeristen in september

Het Curaçaose toerismebureau is blij met de verdere toename van het aantal verblijfstoeristen. Het eiland zag in september een stijging van 8% in het aantal aankomsten in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In totaal verwelkomde Curaçao bijna 50.000 verblijfstoeristen afgelopen maand. Daarmee zijn er in de eerste negen maanden van dit jaar al meer half miljoen verblijfstoeristen verwelkomd. Het doel is om aan het eind van dit jaar 670.000 bezoekers op de teller te hebben. Dat lijkt volgens het toerismebureau te lukken.

Curaçao verwelkomde 17.185 bezoekers uit Nederland, wat een stijging van 12% weerspiegelt ten opzichte van september 2023. De meeste Nederlandse bezoekers (54%) kozen voor niet-resortaccommodaties, terwijl 46% in resorts verbleef. Verder kwamen er 11.908 bezoekers uit Amerika, een stijging van 13% ten opzichte van september vorig jaar. Veel Amerikaanse bezoekers (73%) gaven de voorkeur aan resorthotels, terwijl 27% koos voor andere accommodatietypes. Het aantal bezoekers uit Brazilië steeg met 24% in september 2024, met in totaal 3.821 aankomsten vergeleken met 3.079 in september 2023.