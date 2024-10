Aruba onderbreekt gevangenisstraf van oud-minister Paul Croes voor drie maanden

Op Aruba heeft minister van Justitie Rocco Tjon de gevangenisstraf van ex-minister Paul Croes voor drie maanden onderbroken vanwege medische omstandigheden. Tjon maakte deze week duidelijk dat een strafonderbreking geen gratie is en ook niet betekent dat een veroordeelde eerder uit de gevangenis komt. Na drie maanden worden de medische omstandigheden opnieuw bekeken. Volgens de website NoticiaCla zou Croes, die veroordeeld is voor witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie, in november vrijkomen.

Croes is voormalig minister van AVP. Hij is in 2021 veroordeeld. Croes was minister van Arbeid, Jeugd en Sociale zaken in het kabinet Eman II in 2013 tot en met 2017. In het Wetboek van Strafrecht staat dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk is om een detentie tijdelijk te stoppen. Het gaat om omstandigheden zoals het verzorgen van een ernstig ziek kind, een bevalling of medische redenen. Het is aan de minister van Justitie om die beslissing te nemen.