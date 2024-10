Vrouw (47) in Blue Bay opgepakt wegens verduistering in Blue Bay

De politie van Curaçao heeft gisteren laten weten dat er dinsdag een 47-jarige vrouw is gearresteerd. Ze wordt verdacht van verduistering bij een zaak in Blue Bay. De vrouw is ’s middags rond half vier gearresteerd, het gaat om een op Curaçao geboren dame met de initialen R.M.A. Op sociale media is veel aandacht aan de zaak besteed vanwege de reden voor de aanhouding: verduistering. Maar ook door de plaats waar ze is opgepakt. De politie heeft verder geen details over de zaak gegeven.

De verdachte werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die haar opsluiting beval in afwachting van verder onderzoek.