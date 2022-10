Lekke banden EZ-Air toestel bij landing op Bonaire

Passagiers van EZ-Air schrokken zich gisteren een hoedje toen het toestel landde op Bonaire. De piloten moesten harder remmen dan normaal, daardoor liepen de banden leeg. Het vliegtuig kon daarna niet meer kon opstijgen voor de rest van de geplande vluchten. EZ-Air directeur René Winkel ontkent dat het vliegtuig klapbanden had opgelopen als gevolg van een harde landing. Het Saab-vliegtuig waarmee de luchtvaartmaatschappij vliegt heeft een veiligheidsmechanisme in de velgen. Deze laat de banden uit voorzorg langzaam leeglopen als er mogelijke oververhitting is. De passagiers werden later op de avond opgehaald door een vervangend vliegtuig om hen naar Aruba en Curaçao te vervoeren. De technische dienst van EZ is direct begonnen met het vervangen van de aangetaste banden. Het vliegtuig wordt pas na een grondige controle weer ingezet.

Volgens Winkel waren de passagiers niet in gevaar. “We begrijpen dat er passagiers zijn die een beetje geschrokken waren toen de landing anders verliep dan normaal. Dit vinden wij natuurlijk jammer. Onze ervaren en goed opgeleide crew reageerde echter adequaat op de situatie en voorkwam zo een potentieel gevaarlijke situatie of schade aan het vliegtuig.”