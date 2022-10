Man aangehouden voor inbraak bij Fundashon Verriet

De politie heeft maandag een man aangehouden die bij Fundashon Verriet heeft ingebroken. De bewaking van de gehandicaptenzorg in Emmastad zag een onbekende man op het terrein. De beveiligers hielden hem aan en droegen hem over aan de politie. De directie van de zorginstelling betreurt het voorval. De cliënten zijn ongedeerd. Na het incident kregen ze bezoek van familieleden. Dit werkte kalmerend. De politie heeft de zaak in onderzoek.