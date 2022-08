Mogelijk levenslang stadionverbod voor relschoppers

Voetbalbond FFK treedt hard op tegen voetbalsupporters die zich zaterdag hebben misdragen in het Rignaal Jean Francisca stadion. Verschillende mensen kwamen vanaf de tribune het veld op en hebben daar gevochten met spelers. FFK overweegt om deze supporters levenslang te verbannen uit het stadion. De voetbalbond heeft eerder dit jaar al de nodige maatregelen genomen in verband met de veiligheid van het publiek en de spelers. In mei jl. werd een voetbalspeler buiten het FFK-stadion vermoord. Sindsdien patrouilleert meer politie binnen en buiten de stadions.

