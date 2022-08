Riechedly Bazoer tekent bij AZ Alkmaar

Riechedly Bazoer heeft een contract getekend bij AZ Alkmaar. Deze loopt tot de zomer van 2025. De 25-jarige verdediger annex middenvelder van Curaçaose afkomst vertrok deze zomer transfervrij bij Vitesse en is zodoende alweer toe aan zijn vijfde Nederlandse profclub. Bazoer begon zijn carrière bij PSV, maar nog voordat hij doorbrak in de hoofdmacht, maakte hij de overstap naar Ajax. Via buitenlandse avonturen bij VfL Wolfsburg en FC Porto kwam hij in 2019 bij FC Utrecht terecht. Vitesse ging een half jaar later met hem aan de haal en Bazoer speelde meer dan honderd wedstrijden voor de club uit Arnhem. Op de website van zijn nieuwe club uit Alkmaar zegt hij dat het fantastisch voelt hier te zijn.