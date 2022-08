Pensioenfonds PCN koopt Hotel Central

Hotel Central op Bonaire heeft een nieuwe eigenaar. Het Pensioenfonds PCN heeft het pand onlangs gekocht. Het beheer van het 20 kamer tellende hotel wordt uitbesteed aan MVSG Group. Dat is een Bonairiaanse onderneming die uit young professionals bestaat, waaronder Gino Roach. De groep wil het hotel moderniseren. Volgens het management heeft het hotel in het centrum van Kralendijk alles in zich om te transformeren naar een hip, technologisch geavanceerde accommodatie.