Eigenaar bouwt onverstoord privé trap naar zee

Een kaveleigenaar op Jeremi Ocean Resort bouwt een stenen trap naar zee. Deze privé trap is mogelijk illegaal. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De eigenaar trekt zich weinig aan van de commotie die eerder was ontstaan na de publiciteit over het hakken van een gat. Natuurorganisaties en verschillende kaveleigenaren spreken er schande van. Ook VVRP-minister Cooper uitte kritiek op sociale media. Verschillende kaveleigenaren hebben de regering gevraagd op te treden. Beeld: Antilliaans Dagblad