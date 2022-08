Restaurantavontuur Nyny’s eindigt in drama

Na amper negen maanden sluit Nyny’s Foodcorner in Villapark Fontein zijn deuren. Een geschil tussen het restaurant en een resortbewoner is hiervan de oorzaak. De beheerder van Ananda Resort heeft gisteren de deuren gebarricadeerd en de sloten vervangen. Hierdoor kan het restaurant niet meer opengaan. Volgens de horecaondernemers is de sluiting onterecht en worden de huurcontracten niet nagekomen. Er zou sprake zijn van intimidatie en pesterij. Ook zou er onder de bewoners van het Ananda resort een angstcultuur heersen.