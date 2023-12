Lichtshow op Brionplein

Amsterdam heeft het Light Festival en Eindhoven het Glow Festival. Maar vanaf vanavond kan ook heel Curaçao genieten van een spectaculair lichtspel. Om 7 uur ‘s avonds is de aftrap op het Brionplein door de ministers van VVRP, MEO en Aqualectra. Met videomapping wordt deze hele maand een kerstboodschap op gebouwen geprojecteerd. Elke show duurt 17 minuten. Per avond zullen er meerdere shows zijn. Het is volgens de initiatiefnemers een show voor het hele gezin om samen te genieten rondom de dagen voor kerst.